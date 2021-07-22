Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что решение остаётся за Владимиром Сипягиным.

Владимир Жириновский, который сегодня приехал во Владимир с рабочим визитом, прокомментировал уход Владимира Сипягина в Госдуму после сентябрьских выборов.«Все зависит от самого Сипягина. Если захочет, пойдёт на повышение», - отметил лидер ЛДПР.Он добавил, что если Владимир Владимирович решит остаться, то продолжит работать на посту губернатора.«Хотелось бы иметь в команде человека, который возглавит один из комитетов в Госдуме», - добавил Владимир Вольфович.Ранее глава региона слухи о переходе на работу в российский парламент и заверил жителей, что включён в список исключительно как опытный и узнаваемый руководитель.«Съезд ЛДПР принял решение о включении моей кандидатуры в федеральный список на выборы в Государственную Думу. Спасибо однопартийцам за доверие. Должен разочаровать моих оппонентов. Включение в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области», - прокомментировал месяц назад ситуацию Владимир Сипягин.