Сегодня во Владимир прибыл лидер партии Владимир Жириновский. На вокзале его встретил губернатор Владимир Сипягин. Далее делегация отправилась на хлебокомбинат.

Сегодня во Владимир прибыл лидер партии Владимир Жириновский. На вокзале его встретил губернатор Владимир Сипягин. Далее делегация отправилась на хлебокомбинат.- Отлично!- Хлеб богатый по составу.- В основном, к первому блюду, да? Но можно и с чаем даже.Лидер партии попробовал хлеб "Баварский" и остался доволен его вкусовыми качествами. Владимир Жириновский отметил, сейчас он активно ездит с рабочими поездками по регионам и не мог не заехать в область, где губернатор - член ЛДПР. Также он добавил, что доволен работой однопартийца и потому не видит причин для его ухода с поста раньше срока. Председатель ЛДПР надеется на активность владимирских избирателей на сентябрьских выборах в Госдуму. По прогнозам Владимира Жириновского, большая часть из 450 мест уйдет "Единой России", вторыми по количеству мест в Госдуме станут именно либерал-демократы.Владимир Жириновский, председатель ЛДПР:- Программы одинаковые у всех, банеры везде развесят, деньги истратят огромные. Но избиратель сегодня умный. В соцсетях все есть, что мы делали 32 года и что они не смогли сделать. 147! 100 - ЛДПР, 30 - коммунисты и 17 - «Справедливая Россия».