По итогам первого полугодия 2021 года наш регион занимает 24 место в Российской Федерации в рейтинге Минстроя России по вводу жилья на 1 жителя области.

По итогам первого полугодия 2021 года наш регион занимает 24 место в Российской Федерации в рейтинге Минстроя России по вводу жилья на 1 жителя области.В 2021 году сохраняется положительная динамика в жилищном строительстве, отмечают в Департаменте архитектуры и строительства Владимирской области. Темпы возведения нового жилья превышают аналогичный период 2020 года на 16 процентов. В первом полугодии в области введено в эксплуатацию уже 365,3 тыс. кв. м жилья – это более половины от установленного нацпроектом «Жильё и городская среда» показателя на 2021 год (680 тыс. кв. м).В первом полугодии построено 2235 жилых домов. При этом отмечается значительное увеличение объёмов индивидуального жилищного строительства – на 52 процента к аналогичному периоду прошлого года. Основной объём ввода многоквартирного жилья запланирован на 4 квартал этого года.Фото