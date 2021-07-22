Команда владимирских девушек успешно выступила в Суперфинале школьной баскетбольной лиги КЭС-Баскет, прошедшем в г. Кирове.

Команда владимирских девушек успешно выступила в Суперфинале школьной баскетбольной лиги КЭС-Баскет, прошедшем в г. Кирове. Воспитанницы муниципальной ДЮСШ №1 по игровым видам спорта под руководством тренера Марии Доронкиной стали бронзовыми призерами соревнований.Пройдя групповой этап без поражений, наши баскетболистки затем проиграли сверстницам из Екатеринбурга. В матче за третье место капитан владимирской команды Ирина Орлова, ее подруги Ульяна Мешкова, Алина Захарова, Ксения Сасаева и Алла Серегина и другие девочки обыграли соперниц из Архангельска и заняли третье место.