Управление ФСБ по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя областного центра, причастного к контрабанде составных частей российского вооружения.

Управлением ФСБ по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя областного центра, причастного к контрабанде составных частей российского вооружения.Будучи военным пенсионером, организовал канал контрабандной поставки составных частей российского вооружения, в том числе гранатометных оптических комбинированных прицелов «ПГОК-9» на сумму более 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов мужчина был задержан. Обнаружены и изъяты изделия и предметы военного назначения, подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области.Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.Фото