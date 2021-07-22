Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

В Суздале земли четырёх многодетных семей обеспечат необходимой инфраструктурой. К участкам уже построены подъездные пути. На очереди – газификация, канализация и водопровод.По результатам проверки, проведённой местной прокуратурой, выяснилось, что с 2015 по 2020 год 24 семьи получили участки на улицах Д. Моренкова, В. Менци и В. Снегирева. Однако суздальцам не провели коммуникации и не построили дорогу.«С жалобами обратились четыре семьи. Сейчас на территории есть свет, а после судебных разбирательств появилась проезжая часть», - уточняют в прокуратуре Владимирской области.Также суд удовлетворил иск прокурора о строительстве инженерных сетей к участкам. Решением вопроса займутся местные власти. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.