Его хотят перепрофилировать под общественно-деловой центр.

В центре Владимира особняк XIX века хотят перепрофилировать под общественно-деловой центр. За 1,685 млн рублей мэрия разработает проект реставрации двухэтажного дома купца Тарасова.Проектировщиков определят 4 августа. ПСД должна быть готова к декабрю 2022 года.﻿Компания подготовит акты технического состояния «Клуба на Дворянской» и сделает заключение о пригодности здания для перепрофилирования.Двухэтажка - последний каменный дом конца XIX века, сохранившийся на нечётной стороне улицы Дворянской.В 1993 году строение включили в реестр объектов культурного наследия Владимирской области. Последние 10 лет оно пустовало.