По предварительной информации, команду вовремя эвакуировали. Обошлось без пострадавших.

Во Владимире на Суздальском проспекте полностью сгорел автобус ивановского футбольного клуба «Текстильщик».Как сообщили очевидцы в соцсетях, он загорелся возле магазина «SPAR». Спустя пять минут на место прибыли пожарные ГУ МЧС России.В 18.01 в ведомство поступил сигнал о пожаре. По прибытии спасателей было установлено, что происходит горение моторного отсека и внутренней отделки автобуса. Пожар оперативно ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, автобус следовал по маршруту Владимир – Иваново и перевозил детскую футбольную команду. В автобусе находились 32 ребёнка 2006-2008 годов рождения, а также пять взрослых. Пассажиры и водитель покинули автобус самостоятельно.На тушение пожара выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Причина пожара устанавливается.В пабликах Вконтакте опубликовано с места происшествия.