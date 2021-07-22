Сигнал о возгорании поступил накануне в 19-32 из многоквартирного дома с улицы Пичугина.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 19.32 из многоквартирного дома с улицы Пичугина.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым с балкона 5-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире на площади 0,5 кв. м. Сгорело имущество на кухне, сообщила - пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек их них 7 детей. На пожар привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают его причину.