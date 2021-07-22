Компания «Т Плюс» завершила реконструкцию двух участков теплосетей на проспекте Строителей и на улице Мира. Общая протяженность первого участка – 814 метров. Стоимость работ составила 9,2 млн ..

Компания «Т Плюс» завершила реконструкцию двух участков теплосетей на проспекте Строителей и на улице Мира. Общая протяженность первого участка – 814 метров. Стоимость работ составила 9,2 млн руб.В районе Дворца детского и юношеского творчества энергетики переложили порядка 915 метров трубопровода. Стоимость реконструкции участка составила 12,1 млн руб.На месте старых появились современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля, которая позволяет следить за их состоянием и оперативно получать информацию о неисправностях на инженерных сетях.Как уточнили в пресс-службе компании, во время ремонтных работ горячяя вода отключалось только на время технологических переключений. После реконструкции трубопроводов подрядчик выполнит благоустройство территорий: заасфальтируют порядка 1300 квадратных метров дорог, восстановят около 400 метров тротуаров и 6000 квадратных метров газонов.Напомним, что в рамках программы «Re: Конструкция 2021» специалисты филиала «Т Плюс» заменят во Владимире порядка . На эти цели выделено 450 млн рублей.