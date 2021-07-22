На этой неделе стартовала третья смена.

На этой неделе стартовала третья смена.Савва Костин:- Гуляли очень много, интересно очень. Скучать тут не будешь, как в обычных лагерях.Савва Костин пробыл в лагере все три смены. И помогает, и сам активно участвует во всех мероприятиях. Лагерь является частью проекта "Сахарный диабет - не приговор, а всего лишь образ жизни". Ребята учатся самостоятельно контролировать уровень сахара в крови во время активного движения. За ними следит кандидат медицинских наук, Ольга Макарова, диабетик с многолетним стажем. Они разработала свою методику работы с детьми, зная все подводные камни этой болезни.Ольга Макарова, заместитель руководителя Владимирского регионального отделения Российской диабетической ассоциации:- Школа сахарного диабета в практике. И для многих действительно непонятно, что же такое практика. Так практика и есть наша жизнь. Мы ходим с детьми на пикники, гуляем, катаемся на машинках. Сейчас лето, сейчас идёт отдых. И в формате отдыха, различных двигательных нагрузках, я показываю им, каким образом можно следить за своим диабетом.