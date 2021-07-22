Теплосети уходят под землю. В этом году Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» уберет под землю 6 километров «воздушных» тепловых сетей в областной столице. Общая стоимость работ составит более 100

Теплосети уходят под землю. В этом году Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» уберет под землю 6 километров «воздушных» тепловых сетей в областной столице. Общая стоимость работ составит более 100 миллионов рублей. Например, на проспекте Строителей наземные теплосети уже находятся под землей. Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера Владимирского филиала «Т Плюс»: Здесь, если мы сейчас видим,