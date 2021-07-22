Мэрия намерена законсервировать здание к 26 июля.

Во Владимире в сгоревшем двухэтажном жилом доме на Большой Московской поселились бездомные. На маргиналов регулярно жалуется Алла Мартьянова, которая владеет магазином автозапчастей, расположенном на первом этаже.Как пишут наши коллеги из , в её собственности 19% здания, остальное – имущество мэрии Владимира. Сейчас дом в оперативном управлении «МКП города Владимира ЖКХ».«Бомжи постоянно что-то вышибают, залезают внутрь. Сняли металлическую дверь и вынесли из подъезда перила. Представитель управляющей компании все сфотографиловала. Обещали перекрыть доступ. Прошло уже полторы недели и ничего», - рассказывает женщина.Между тем, организации дано поручение законсервировать объект в срок до 26 июля.