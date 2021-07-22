ЧП произошло на Суздальском проспекте у дома №5. Сообщение о возгорании автобуса пожарные получили в 6 часов вечера. Как рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях, машина вспыхнула

ЧП произошло на Суздальском проспекте у дома №5. Сообщение о возгорании автобуса пожарные получили в 6 часов вечера. Как рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях, машина вспыхнула моментально – пламя охватило транспорт за считанные минуты. Автобус перевозил 30 человек, из них 30 детей 6-8 лет. Это воспитанники футбольной школы ивановского “Текстильщика”. В МЧС сообщают, что обошлось