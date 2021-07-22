Сегодня в 6 часов вечера во Владимире на Суздальском проспекте, у дома номер 5, произошло возгорание частного автобуса.

Сегодня в 6 часов вечера во Владимире на Суздальском проспекте, у дома номер 5, произошло возгорание частного автобуса. Он ехал по маршруту «Владимир – Иваново», перевозил детскую футбольную команду. Всего в автобусе находилось 32 человека, из них 30 детей, сообщили в МЧС Владимирской области.Буквально через 20 минут возгорание на площади 10 кв.метров было ликвидировано. Выяснилось, что горел моторный отсек. Пострадавших нет.Фото: ВК,