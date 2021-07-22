Снова к услугам посетителей – вендинговые аппараты.

Владимир Сипягин внёс изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, в парикмахерских и салонах красоты могут работать специалисты старше 65 лет, привитые от коронавируса. Кроме того, снова к услугам посетителей – вендинговые аппараты.«Деятельность организаций разрешается при соблюдении требований Роспотребнадзора. Среди них: проведение дезинфекции, ежедневный «входной фильтр» для сотрудников, наличие санитайзеров, ограничение контактов, в том числе путём обслуживания клиентов по предварительной записи, социальная дистанция, регулярные проветривания, использование средств индивидуальной защиты и так далее», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Добавим, что комната для приёма пищи должна быть оборудована раковиной для мытья рук, дозатором для обработки рук антисептиком. Количество людей, находящихся в помещении, будет ограничено в зависимости от его площади.В вендинговых аппаратах для чая и кофе должна соблюдаться гигиеничность устройств.