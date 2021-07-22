Участки получат не только спортсмены, но и тренеры.

Выдающиеся спортсмены из Владимирской области, а именно: чемпионы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, мира, Европы, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры СССР и России, бесплатно получат земельные участки под ИЖС. Закон о выдаче им земель под индивидуальное жилищное строительство 21 июля приняли депутаты Законодательного собрания региона.С инициативой поощрить заслуги земляков к парламентариям обратилась мэрия Владимира. Идею поддержали главы других муниципалитетов. Закон вступит в силу в начале августа. На меру поддержки претендует 40 человек. Площадь предоставляемых угодий не определена.Кроме возведения частного дома, новым владельцам разрешат вести подсобное хозяйство на участке. Главным условием получения территории является проживание во Владимирской области не менее трёх лет.