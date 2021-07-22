Теперь приобрести её в собственность за четверть цены можно до 1 января 2024 года.

Во Владимирской области арендаторам земли продлили срок выкупа участков до 1 января 2024 года. Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания региона утвердили 21 июля.До конца 2021 года арендаторы могут приобрести землю за 25% от кадастровой стоимости. Нормативка действует с 2018 года, когда парламентарии таким образом хотели поддержать бюджеты городов и районов.Вчера они решили продлить эту возможность.