Температура воздуха днем не превысит 22 градусов.

Температура воздуха днем не превысит 22 градусов.Ветер усилится до 12 метров в секунду.Осадков не будет совсем.Атмосферное давление будет расти с 574 до 576 мм ртутного столба.Фото