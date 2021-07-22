На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 июля 2021 года лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 июля 2021 года лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 случаев во Владимире, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Суздальском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Меленковском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Петушинском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 302 случая заболевания.9729 случаев во Владимире, 4895 сл. в Гусь-Хрустальном, 4481 сл. о. Муром, 3096 сл. в Ковровском, 2383 сл. в Александровском, 2323 сл. в Петушинском, 1680 сл. в Юрьев-Польском, 1676 сл. в Вязниковском, 1715 сл. в Кольчугинском, 1598 сл. в Суздальском, 1294 сл. в Собинском, 1315 сл. в Киржачском, 1171 сл. в Меленковском, 971 сл. в Камешковском, 950 сл. в Гороховецком, 837 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 520 сл. в г. Радужном.