Около 18:00 на 308-ом километре трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое водителей. По предварительной ..

Около 18:00 на 308-ом километре трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое водителей.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель грузовика, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим большегрузом.Оба водителя - погибли.По состоянию на 20:00 движение на участке автомагистрали затруднено.На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.