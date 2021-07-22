В существовании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) нет смысла, если он не признает факты нарушения украинскими властями прав человека, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В существовании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) нет смысла, если он не признает факты нарушения украинскими властями прав человека, написал в своем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Россия 22 июля впервые подала жалобу в ЕСПЧ и обвинила украинские власти в нарушении Конвенции о защите прав человека. В документе упомянуты события, произошедшие после государственного переворота в феврале 2014 года.В списке 10 пунктов: гибель людей во время Евромайдана, пожара в одесском Доме профсоюзов и в ходе военных действий в Донбассе, подавление свободы слова, дискриминация русскоговорящих, блокирование Северо-Крымского канала и другие нарушения, перечислил Володин.Спикер ГД напомнил, что данные вопросы звучали ранее, но юридически сформулированы впервые. Факты нарушений подкреплены ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека.Обращение призвано привлечь внимание к грубым и систематическим нарушениям со стороны украинских властей, подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, такой шаг должен защитить интересы и украинцев, и россиян, страдающих от произвола официального Киева.Володин выразил уверенность, что с учетом изложенных фактов ЕСПЧ обязан дать правовую оценку действиям властей Украины. Однако из-за политизированности суда "ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно", считает политик."Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", — заключил Володин.Ранее председатель Госдумы статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".