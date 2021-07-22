Темпы строительства превышают прошлогодние на 16%.

Во Владимирской области за первое полугодие в эксплуатацию ввели более 365 тысяч квадратных метров жилья. Темпы строительства превышают прошлогодние на 16%.Регион занимает 24 место в рейтинге Минстроя.«За шесть месяцев построено 2235 домов. На 52% выросли объёмы индивидуального жилищного строительства», - уточнили в пресс-службе обладмиинистрации.Положительное влияние на развитие отрасли оказывает льготная ипотека.«Дешёвые жилищные кредиты – это драйвер роста для строительного рынка. Уровень продаж вырастет, так как большая часть сделок будет осуществляться за счёт заемных средств», – резюмировали в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области.