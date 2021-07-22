Заслуженные спортсмены Владимирской области получат бесплатные земельные участки под ИЖС. Соответствующий закон депутаты Заксобрания уже рекомендовали к принятию. Подробности у Александра Сыпченко.

Заслуженные спортсмены Владимирской области получат бесплатные земельные участки под ИЖС. Соответствующий закон депутаты Заксобрания уже рекомендовали к принятию. Подробности у Александра Сыпченко.Выдающиеся спортсмены и тренеры региона теперь смогут построить дом на своей земле. С идеей премировать чемпионов мира и Европы, заслуженных мастеров спорта, участками под ИЖС выступила мэрия Владимира . Спикер облпарламента Владимир Киселев и председатель профильного комитета Заксобрания Елена Лаврищева разработали законопроект, который сразу нашел положительный отклик среди депутатов и спортсменов.Николай Куксенков, гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года:- Закон, который рассматривается для выделении земельных участков для именитых спортсменов я считаю правильным. Это придаст мотивацию молодым спортсменам стараться.Цель инициативы- поддержать и удержать талантливых спортсменов в регионе. По мнению директора школы спортивной гимнастики Олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталия Иванчука, новый закон даст дополнительный толчок развитию всех видов спорта в регионе.Виталий Иванчук, директор Владимирской школы спортивной гимнастики Олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева:- Понятно, что когда достигают высоких высот, сразу большие города, мегаполисы, Санкт-Петербург, Москва, мособласть сразу на них пытаются наложить лапы и утянуть к себе, а если такая поддержка будет это стимул и для молодых спортсменов и для тренеров.Сейчас в регионе около 40 спортсменов, которые могут претендовать на землю. Правда, есть и обязательное условие, говорит Елена Лаврищева. Спортсмен должен проживать на территории Владимирской области не менее трех лет.Елена Лаврищева председатель комитета по образованию, науке и спорту:- Проект закона родился не на пустом месте, не просто так, это работа наша планомерная причем с самого первого дня начиная с проведения парламентских слушаний по поддержке ведущих спортсменов.Ну а пока гимнасты, борцы и представители командных видов спорта готовятся к олимпиаде, чиновники уже подбирают земельные участки. Ведь олимпийских и паралимпийских призеров в ближайшее время может прибавиться. Олимпиада в Токио стартует уже 23 июля.Александр Сыпченко, Вести Владимир