Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.В своем твиттер-аккаунте Владимир Зеленский написал, что с нетерпением ждет встречу с Джо Байденом. Украинский лидер назвал США главным стратегическим партнером Незалежной. Он надеется на откровенный разговор и яркую дискуссию с хозяином Белого дома.Зеленский собрался обсудить с Байденом "угрозу", которую представляет "Северный поток – 2" для Украины, а также проблемы экономического развития страны. Лидер Незалежной хочет поговорить и о мире в Донбассе. Тема "возвращения" Крыма также не будет забыта на переговорах глав двух государств.Напомним, накануне стало известно, что Зеленский прилетит в Вашингтон 30 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден очень ждет встречу с украинским лидером. По ее словам, эти переговоры покажут нерушимую поддержку со стороны США независимости и территориальной целостности Украины.Ранее советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович , что Украина может начать сотрудничество с Китаем, если дружба с Западом, в частности – с США, в итоге окажется бесполезной. Он считает, что в Поднебесной помогут справиться с Россией.