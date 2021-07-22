22 июля на железнодорожный вокзал Владимира приехал поезд официальной делегации ЛДПР. Лидера партии Владимира Жириновского встречал на перроне губернатор области. В ходе общения с

22 июля на железнодорожный вокзал Владимира приехал поезд официальной делегации ЛДПР. Лидера партии Владимира Жириновского встречал на перроне губернатор области. В ходе общения с журналистами, Владимир Жириновский прокомментировал возможный уход губернатора региона Владимира Сипягина в Государственную Думу. Напомним, Сипягин находится на пятом месте в общефедеральном списке от партии ЛДПР на сентябрьские выборы в Госдуму. Жириновский