На железнодорожный вокзал Владимира прибыл поезд официальной делегации ЛДПР. На перроне главу партии Владимира Жириновского встретил один из его “соколов” – губернатор Владимир

На железнодорожный вокзал Владимира прибыл поезд официальной делегации ЛДПР. На перроне главу партии Владимира Жириновского встретил один из его “соколов” – губернатор Владимир Сипягин. Программа рабочей поездки в наш город была строго расписана, поэтому политик в этот раз не выслушивал проблемы жителей и не раздавал деньги. Сразу с поезда лидер ЛДПР поехал пробовать владимирскую продукцию