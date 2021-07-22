«Деревья не имеете права рубить!», «Без зелени и в такую жару – задохнуться можно!» - адресовали свое возмущение горожане местным властям во время обсуждения проблемы в одном из популярных пабликов.

«Деревья не имеете права рубить!», «Без зелени и в такую жару – задохнуться можно!» - адресовали свое возмущение горожане местным властям во время обсуждения проблемы на ул.Московской в одном из популярных .Центр управления регионом по Владимирской области зафиксировал обращение и передал его в . Сотрудники ОМСУ дали оперативный ответ.Фото