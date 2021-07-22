Вопиющие случаи выявлены в Коврове и Меленках.

Жители Владимирской области в соцсетях активно потешаются над подрядчиками, которые занимаются ремонтом дорог.В Коврове разметку на проезжей части в микрорайоне Заря «накидали» поверх грунта. Её можно поднять с дороги, к тому же белая полоса рассыпается на куски. из города рружейников собрало тысячи просмотров.В Меленках предметом насмешек стал кусок асфальта, который положили посередине грунтовой дороги у въезда в лес.«Обычная практика, когда остатки непригодного материала укатывают в поле», - пишут жители микрорайона «Бахор».Что касается Коврова, то сигнал дошёл. Дорожники оперативно исправили недостатки.«Сегодня утром нанесли нормальную разметку», - написали ковровчане.