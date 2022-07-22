Удалось найти около 90% потерянных гаджетов и документов.

В I полугодии 2022 года более 2,3 тысячи пассажиров воспользовались услугой по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, удалось найти 88% из них.Чаще всего в поездах оставляют документы, гаджеты и одежду. Найденные вещи или отправляют владельцам, или оставляют в камерах хранения на вокзалах.Чтобы найти забытые в поезде дальнего следования вещи, нужно на сайте РЖД в разделе «Услуги и сервисы» заполнить электронную заявку. Требуется указать имя, телефон, электронную почту, а также номер билета и четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет.Кроме того, нужно описать забытые вещи и назвать место в вагоне, где они, предположительно, могли остаться. Когда похожие вещи находятся, сервис отправляет пассажиру фотографии находок. Если человек узнает свои вещи, ему направляют информацию о ее местонахождении.Подать заявку на поиск забытых вещей можно в течение 30 дней с начала поездки.