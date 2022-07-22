Стройка вернулась в изначальный график.

Александр Авдеев пообещал приложить все усилия, чтобы сдать Рпенский проезд в тёплый период 2023 года. Сегодня врио губернатора побывал на стройке.«Зимой фиксировалось серьёзное отставание. Теперь логистика налажена. До конца октября металл для пролёта моста через Рпень должен быть поставлен. Мостовые переходы вдоль водоёма должны быть смонтированы до следующей весны. Темпы работ хорошие, возвращаемся в изначальный график. На площадке задействовано 40-45 единиц техники. Задача – не допустить негативных нюансов и сдать объект осенью следующего года», – подчеркнул глава региона.Сейчас основные силы брошены на возведение путепровода через реку. Ведётся монтаж опор, подпорных стен, переустройство коммуникаций. В текущем году на строительство Рпенского проезда направлено 610 млн рублей.