На эти цели выделено 42 млн рублей.

Александр Авдеев проинспектировал ремонт дорог в Судогде. Сейчас в райцентре завершается асфальтирование улиц Коммунистической и Буденного.Во время проверки качества работы подрядчика его сопровождал глава района Александр Смирнов. Глава региона отметил соблюдение сроков, что важно для устранения возможных недостатков. Кроме укладки дорожного полотна, выполняется обновление переходов, тротуаров, ограждений, светофоров и устройство ливнёвок.«Есть небольшие замечания, касающиеся подъёмов на тротуары. Необходимо больше внимания уделять созданию безбарьерной городской среды. Удобно и комфортно должно быть всем жителям», – подчеркнул Александр Авдеев.В планах также привести в порядок проезжую часть на улицах Химиков, Текстильщиков, Парковой и Заречной.Добавим, что дорожные работы ведутся и в районе: в посёлке Андреево на улице Первомайской впервые появился асфальт. На очереди: Головино, Муромцево, Лаврово, Красный Куст, автомагистраль от Ванеевки до Нижней Занинки, а также подъезд к Фрязино.В текущем году на асфальтирование дорог Судогодского района предусмотрено 42,5 млн рублей.