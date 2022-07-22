Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, проверив ход строительства Рпенского проезда, заявил, что дорогу должны достроить осенью 2023 года. Уже в этом году, по словам врио

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, проверив ход строительства Рпенского проезда, заявил, что дорогу должны достроить осенью 2023 года. Уже в этом году, по словам врио главы региона, на объекте должно завершиться устройство опор моста и монтаж пролетов. Отдельные участки дороги уже заасфальтировали. Перенос коммуникаций в завершающей стадии. «Это важный проект для региона и для