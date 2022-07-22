30 лет на страже правосудия. Арбитражный суд Владимирской области отметил юбилей. Служителей Фемиды чествовали на торжественном мероприятии. Людмила Евсеева всю жизнь проработала в

30 лет на страже правосудия. Арбитражный суд Владимирской области отметил юбилей. Служителей Фемиды чествовали на торжественном мероприятии. Людмила Евсеева всю жизнь проработала в судебной системе. Государственным арбитром стала практически со школьной скамьи, в 23 года. Людмила Николаевна рассказывает, что ей всегда интересно было работать с людьми. В начале бывало непросто, но на помощь всегда приходили