Во Владимирской и Ивановской областях с начала 2022 года более 150 абонентов «Ростелекома» приобрели умную колонкуКапсулу с голосовым помощником Марусей от VK. Это в полтора раза больше, чем за

Во Владимирской и Ивановской областях с начала 2022 года более 150 абонентов «Ростелекома» приобрели умную колонкуКапсулу с голосовым помощником Марусей от VK. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала продаж жители двух областей купили более 600 Капсул. Чаще всего гаджет приобретали во Владимире, Иванове, Муроме и Коврове.