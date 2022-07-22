Взрослая дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет свои соцсети.

Взрослая дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет свои соцсети.Девушка часто демонстрирует подписчикам модные наряды, увлекательные путешествия и прочие атрибуты красивой и дорогой жизни. При этом фолловеры не замечали, чтобы дочь Анастасии Заворотнюк ежедневно ходила на работу. В результате у людей возник резонный вопрос: с кого гребет деньги на красивую жизнь наследница онкобольной актрисы.Как сообщил , Анна довольно иронично ответила на вопрос о доходах в своем микроблоге."У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами," – заявила брюнетка.Фолловеры предположили, что основой доход Заворотнюк-младшей все же приносит реклама в блоге, однако сама девушка не стала подтверждать или опровергать эту мысль.Анна довольно часто откровенно общается с подписчиками на самые разные темы, но разговоров о личном, а также о здоровье своей знаменитой матери девушка преимущественно избегает. Многие фолловеры относятся с такой позиции с сожалением, ведь они очень переживают за актрису, которая давно борется с раком. Получить хоть какую-то информацию о состоянии тяжелобольной Заворотнюк люди никак и не могут.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как незамужняя дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк .