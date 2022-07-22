Депутаты Законодательного Собрания организовали дискуссию о проблемах развития молодежной политики в регионе. Пришло время создавать новую стратегию управления на ближайшие пять лет,

Депутаты Законодательного Собрания организовали дискуссию о проблемах развития молодежной политики в регионе. Пришло время создавать новую стратегию управления на ближайшие пять лет, считают парламентарии. Какой она будет? В форуме приняли участие представители администрации региона, молодежной думы, общественники и студенты. Законодатели уверены, чтобы улучшить жизнь молодежи, нужно слышать её потребности. Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области