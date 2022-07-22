Мероприятия, направленные на пресечение фактов управления транспортом в нетрезвом виде, будут проведены 23 июля.

В целях усиления профилактической работы, направленной на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области в субботу, 23 июля, проведут на территории Судогодского района специальные рейдовые мероприятия.Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения. Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.