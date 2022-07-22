Родные и близкие, руководители Владимирской области, представители епархии и военного комиссариата региона 22 июля проводили десятерых наших земляков-добровольцев в зону специальной военной операции по защите Донбасса.

Родные и близкие, руководители Владимирской области, представители епархии и военного комиссариата региона 22 июля проводили десятерых наших земляков-добровольцев в зону специальной военной операции по защите Донбасса. От военкомата на Стрелецкой в сухопутные войска отправились контрактники из Мурома, Владимира, Гусь-Хрустального и Коврова, среди них две девушки.Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров рассказал, что добровольцы будут направлены в зону спецоперации после прохождения подготовки, которая пройдёт в Мулино.«В войсках наши уроженцы Владимирской области не только в процессе учебы, но и в ходе выполнения боевых задач проявляют себя с самой лучшей стороны», - цитирует Гусарова .