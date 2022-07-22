МВД и мэрия Владимира провели второй рейд за последние 8 дней.

Во Владимире полиция и сотрудники мэрии . Рейд состоялся 21 июля.Нелегалы занимаются коммерцией прямо с колёс из припаркованных фур. Зачастую у продавцов нет ни документов, подтверждающих качество товара, ни оформленных сведений о производителе и поставщике. Ещё одна проблема - антисанитария. После гостей из ближнего зарубежья остаются гниющие отходы и мусор. К тому же, грузовики и фургоны, стоящие на обочинах, мешают проезду автомобилей.На троих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье о незаконном предпринимательстве. Горе-коммерсантам грозит штраф до 2 000 рублей. Полицейские также изъяли у «бизнесменов» торговое оборудование.На троих владельцев фур госавтоинспекторы составили протоколы за нарушение ПДД.«Призываем горожан покупать сезонную продукцию в легальных торговых точках», - резюмировали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Добавим, что контрольные мероприятия на Сакко и Ванцетти , но нелегалы продолжают выходить на хлебные места. По всей видимости, нужны более кардинальные меры.