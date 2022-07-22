Фекальные воды во дворе и в подвале. Администрация Суздальского района отреагировала на наш репортаж о затоплении новостройки нечистотами. Как мы уже сообщали ранее, жители дома 2б по улице

Фекальные воды во дворе и в подвале. Администрация Суздальского района отреагировала на наш репортаж о затоплении новостройки нечистотами. Как мы уже сообщали ранее, жители дома 2б по улице Речная в селе Сновицы жалуются на отвратительный запах – подвал заполонили канализационные стоки. Сергей Торилов, старший по дому №2б по ул. Речная Вот наш чудесный подвал. К