22 июля рэперу Кириллу Толмацкому, больше известному как Децл, могло бы исполниться 39 лет. Знаменитого исполнителя не стало больше трех лет назад, однако в его семье до сих пор все не гладко.

22 июля рэперу Кириллу Толмацкому, больше известному как Децл, могло бы исполниться 39 лет. Знаменитого исполнителя не стало больше трех лет назад, однако в его семье до сих пор все не гладко.Пик популярности Децла пришелся на начало нулевых. Когда звезда исполнителя только зажглась, многие и не подозревали, что кумир молодежи является сыном известного предпринимателя и музыкального продюсера Александра Толмацкого. Именно отец в свое время помогал ему прославиться и покорить публику. Однако когда отношения родственников разладились, громкая популярность рэпера стала угасать.Конфликт разгорелся из-за того, что отец исполнителя ушел из семьи и женился на ровеснице сына – молодой танцовщице Анне. Увы, простить отца Децл так и не смог. Их отношения остались напряженными даже после того, как в семье случилось прибавление. В 2005 году у рэпера родился сын Антоний. Единственного наследника музыканту подарила избранница Юлия Киселева. С невесткой родня Кирилла тоже не нашла общий язык.Казалось, после трагической смерти Децла, которая стала ударом не только для его близких, но и для многочисленных поклонников, страсти в семье должны были поутихнуть. Однако все вышло с точностью до наоборот. Если с бывшей женой убитый горем Толмацкий-старший смог наладить отношения, то с невесткой рассорился еще больше. В результате избранница и сын Децла окончательно отдалились от его родни.Отец рэпера фактически обвинил невестку во всех семейных конфликтах. Толмацкий-старший заявил, якобы именно Юлия ответственна за его испорченные отношения с сыном и внуком. К тому же, по мнению отца рэпера, с девушкой его сын не был счастлив. Антоний тоже начал проявлять свой бунтарский характер, нелестно высказываясь о родне. Спустя три года родственники так и не помирились.Единственному наследнику Децла исполнилось уже 17 лет. Юноша пошел по стопам отца и стал рэпером, взяв псевдоним Juzeppe Junior. Выбор явно не случаен: когда-то его отец называл себя Juzeppe Jostko. Сейчас Антоний живет вместе с матерью и носит ее фамилию. Юлия не спешит делиться подробностями личной жизни и почти никогда публично не вспоминает о покойном избраннике.Что касается родителей Кирилла, то их жизнь тоже идет своим чередом. Отец исполнителя наслаждается семейным счастьем с молодой женой, а мать живет одна. Ирина Толмацкая сокрушается, что внук оборвал с ней все связи. Впрочем, если с затянувшейся ссорой женщина уже смирилась, то факт того, что близкие люди Кирилла не приезжают к нему на могилу, ее огорчает. По словам Толмацкой, вдова и сын Децла давно не появляются на кладбище.