Злоумышленник на парковке во дворе дома предположительно с помощью горючей жидкости поджег один из автомобилей. Через некоторое время произошло возгорание еще одной машины, находящейся рядом...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступила информация о возгорании автомобиля иностранного производства, припаркованного возле одного из домов на Полоцкой улице.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный на парковке во дворе дома, предположительно с помощью горючей жидкости, поджег один из автомобилей. Через некоторое время произошло возгорание еще одной машины, находившейся рядом. Общая сумма ущерба, причиненная собственникам транспортных средств, составила более 1 миллиона 350 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Кустанаевской улице. Им оказался 27-летний мужчина. Со слов задержанного, он поджег машину из-за личной неприязни к владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93