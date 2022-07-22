22 июля народный артист Олег Газманов отмечает 71-летие. Несмотря на огромное количество поклонниц, певец был женат всего дважды. С обоими супругами он пережил неповторимую историю любви.

22 июля народный артист Олег Газманов отмечает 71-летие. Несмотря на огромное количество поклонниц, певец был женат всего дважды. С обоими супругами он пережил неповторимую историю любви.Впервые Олег Газманов женился еще задолго до того, как стать популярным. С будущей избранницей, студенткой химического факультета Ириной, артист познакомился во время учебы в морском училище. Вскоре влюбленные поженились, но обрадовались свадьбе далеко не все. Если родня Ирины приняла зятя очень тепло, то мама Олега невестку сразу же невзлюбила. Впрочем, спустя несколько лет родительница все же сменила гнев на милость. В 1981 году в семье родился долгожданный Родион.К моменту появления на свет сына Олег Газманов уже вовсю строил музыкальную карьеру в Калининграде. Вскоре исполнителя потянуло в столицу, а семья, само собой, перебралась в новый город вместе с ним. Газманов быстро покорил большую сцену и стал популярным, но, несмотря на занятость, находил время на воспитание ребенка. В наследнике артист не чаял души, а вот с супругой его отношения постепенно расклеились.По одной из версий, союз дал трещину из-за роста популярности певца. Поговаривали, якобы жена не смогла принять частые гастроли исполнителя и смириться со слухами об изменах. Как бы там ни было, спустя 20 лет брака супруги развелись. По словам Газманова, причиной стали вовсе не мелкие размолвки, а его новая любовь.Вторую супругу, Марину Муравьеву, артист встретил на гастролях в Воронеже во второй половине 90-х. Девушке тогда было всего 18 лет. Впрочем, дальше знакомства дело так и не дошло. Марина сразу обозначила, что не готова крутить мимолетную интрижку с женатым исполнителем, а позже даже вышла замуж за Вячеслава Мавроди – родного брата создателя "МММ" Сергея Мавроди.Когда супруга Муравьевой посадили, она уже была беременна. Газманов предложил ей свою помощь и с тех пор они не расставались. Певец , чтобы быть рядом с возлюбленной, но не перестал помогать близким. Он оставил экс-супруге все имущество, к тому же, продолжил содержать ее и сына после расставания. С наследником артисту удалось сохранить очень теплые отношения.В 1997 году Марина родила сына Филиппа. Отцом мальчика стал ее первый муж, но встречал новоиспеченную маму и малыша уже Газманов. Артист принял и . Летом 2003-го певец официально оформил отношения с любимой женщиной, а спустя несколько месяцев у них родилась дочка Марианна.Сейчас, спустя 25 лет совместной жизни, супруги по-прежнему счастливы вместе. Олег Газманов души не чает в жене и наследниках, а пасынка Филиппа называет своим родным сыном. Многие считают семью артиста примером для подражания.