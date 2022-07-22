Злоумышленник нападал на мужчин предположительно с ножом, избивал и, угрожая дальнейшей расправой, забирал себе денежные средства и мобильные телефоны...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Котловка совместно с коллегами из УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний.Установлено, что злоумышленник договаривался о встрече с молодыми людьми под предлогом трудоустройства их на работу. Встретившись у метро, они направлялись в сторону лесополосы. Там он нападал на мужчин предположительно с ножом, избивал и, угрожая дальнейшей расправой, забирал себе денежные средства и мобильные телефоны. Заставляя потерпевших сообщать конфиденциальную информацию, нападавший обналичивал деньги с их карт в банкомате, а также совершал переводы через мобильное приложение банка с телефонов заявителей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства на Очаковском шоссе. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Также во время личного досмотра полицейские изъяли мобильный телефон, содержимое которого имеет оперативно значимую информацию.Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлено 4 эпизода противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 90 тысяч рублей.В части случаев злоумышленник совершал противоправные действия совместно с сообщником, личность которого в настоящий момент устанавливается. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56