Решение вопроса находится на контроле прокуратуры.
В Муроме горпрокуратура добивается ремонта дороги на улице, где живет ветеран Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Именно ветеран и обратилась к прокурорам с просьбой заставить чиновников отремонтировать дорожное полотно. Выехав на улицу Кавказскую в село Панфилово, прокуроры увидели ямы, выбоины, превышающие нормативные показатели.
При этом указная автомагистраль обеспечивает транспортную доступность территорий, обслуживание населения и так далее.
По результатам проверки в суд направлено заявление о возложении на администрацию Муромского района обязанности по приведению проезжей части в порядок. Слушания пока не завершены.