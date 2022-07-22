Решение вопроса находится на контроле прокуратуры.

В Муроме горпрокуратура добивается ремонта дороги на улице, где живет ветеран Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Именно ветеран и обратилась к прокурорам с просьбой заставить чиновников отремонтировать дорожное полотно. Выехав на улицу Кавказскую в село Панфилово, прокуроры увидели ямы, выбоины, превышающие нормативные показатели.При этом указная автомагистраль обеспечивает транспортную доступность территорий, обслуживание населения и так далее.По результатам проверки в суд направлено заявление о возложении на администрацию Муромского района обязанности по приведению проезжей части в порядок. Слушания пока не завершены.