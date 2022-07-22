С 25 июля 2022 года вступают в силу изменения, ужесточающие наказание для водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 12.7 КоАП РФ дополнена частью 4, которая предусматривает повышенные санкции за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», уголовный кодекс дополняется статьей 264.3, устанавливающей ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за деяния, связанные с управлением транспортным средством при отсутствии соответствующего права.Максимальная санкция по части 1 данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, по части 2 - лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, указанным Федеральным законом части вторая, четвертая и шестая статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнены новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть - совершение указанного преступления лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.Также часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополняется новым пунктом «д», который предусматривает конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.Указанные изменения вступают в силу с 25 июля 2022 года.