Россия расширила список недружественных стран, включив в него Грецию, Хорватию и еще три европейские страны. На них теперь распространяются ограничения по найму персонала в дипмиссии и консульские учреждения.

Правительство России расширило перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.Согласно ему, список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Попадание в перечень означает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России, указали в правительстве.В списке также указано число физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — в 20 человек, за Словакией — в 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.В кабмине подчеркнули, что утвержденный перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться.Всего в списке недружественных России стран более 50 государств, включая все страны — члены Европейского союза, Австралию, Великобританию, США, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, Норвегию и Украину.