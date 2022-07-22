Дом обещают ввести в эксплуатацию до конца года.

В микрорайоне Коммунар продолжается снос двух лишних этажей №19 на улице Центральной. Демонтажем кирпичных и железобетонных конструкций занимаются 10 рабочих и башенный кран.Шахту лифта решено не трогать. По проекту её не будут менять из-за высокой стоимости подъёмника и затягивания сроков сдачи новостройки.Через две недели планируется завершить разбор технических помещений. Далее - обустройство крыши.«До конца демонтажа осталось 2-3 недели, не больше. Мы не торопимся снимать плиты, чтобы не затопить все подъезды. Закупаем кровлю, металл, дерево, каркасы», — рассказал конкурсный управляющий компании-подрядчика.Ход работ контролируют обманутые дольщики, которые с нетерпением ждут сдачи семиэтажки. Получить ключи от заветных квартир владимирцы расчитывают до конца 2022 года.Напомним, что собственники с 2016 года ждут своё жилье. С подробностями истории можно ознакомиться по .