В Москве 22 июля открылся фестиваль Цветочный джем. Это яркий праздник цветов и садового искусства, ежегодно привлекающий миллионы москвичей и гостей города, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В Москве 22 июля открылся фестиваль "Цветочный джем". Это яркий праздник цветов и садового искусства, ежегодно привлекающий миллионы москвичей и гостей города, написал в своем мэр Сергей Собянин.Для создания площадок фестиваля в столицу привезли около 100 тысяч растений. Можно увидеть как композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, в том числе висячие и водные сады, цветочные арки, тропические "острова"."Всего – 27 садов и цветочных композиций, от которых невозможно оторвать глаз", – отметил Собянин.На Манежной площади раскинулся "Город Цветов", посвященный миру арабских сказок и оазисов. На переходе к площади Революции можно насладиться "Русским полем" – более полумиллиона маков, ив и золотистых колосьев.На Новом Арбате расцвел сад "Грани Лентулова" с яркими экзотическими растениями, у главного входа в ЦУМ на Кузнецком мосту гости попадут в настоящие джунгли. На пересечении Петровки и Столешникова переулка расположилась фотозона из живых цветов, а лестница у Российской государственной библиотеки вновь превратилась в уютное зеленое пространство с розами, лилейниками и гортензиями."Фестиваль садов «Цветочный джем» продлится до 11 сентября. Приглашаю вас окунуться в атмосферу красоты и добра, зарядиться энергией живой природы", – написал Собянин.Площадки "Цветочного джема" – просторные открытые локации с красивыми цветами, кустарниками и деревьями. Впервые с 2019 года фестиваль проводится без пандемийных ограничений."Цветочный джем" не только радует москвичей и гостей столицы, но и поддерживает туристическую отрасль. Фестиваль привлечет в город новых гостей, повысит заполняемость гостиниц, поможет предприятиям получить дополнительные доходы.